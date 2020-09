Columbia Threadneedle : le grand marché haussier des obligations a encore de beaux jours devant lui

(AOF) - Compte tenu des lourds obstacles qui nous attendent, Edward Al-Hussainy, senior Interest Rate and Currency Analyst chez Columbia Threadneedle Investments pense que la reprise économique sera, au mieux, en forme de " U " et prendra plusieurs trimestres avant de vraiment rebondir. Dans ce contexte, il lui semble probable que les rendements des bons du Trésor américain à dix ans deviennent négatifs pour la première fois avant la fin de l'année, ce qui gonflerait les plus-values perçues par les investisseurs obligataires.

Nombre d'investisseurs estiment que, en adoptant des mesures monétaires exceptionnelles, la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales ont dépassé les limites de leur mandat et nui aux mécanismes ordinaires des marchés.

Columbia Threadneedle Investments n'est pas d'accord car cet argument ignore le fait que les économies occidentales sont prisonnières de facteurs structurels à long terme qui freinent la croissance, comme la baisse de la productivité et le vieillissement de la population mondiale, que l'actuel ralentissement a accentués.

Au cours des mois à venir, les taux d'intérêt sont donc susceptibles de passer en territoire négatif aux Etats-Unis et dans certaines économies occidentales et de devenir encore plus négatifs dans d'autres pays. Le grand marché haussier des obligations a encore de beaux jours devant lui, conclut Edward Al-Hussainy.