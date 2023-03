Columbia Threadneedle : " la Fed se prépare à atterrir dans un cycle de resserrement agressif "

" Cela fait des mois que les marchés lancent des avertissements d'erreur politique et les services de secours sont prêts à intervenir pour ce qui pourrait encore être un atterrissage en dents de scie ", conclut le gérant senior.

Toutefois, le resserrement supplémentaire attendu des normes de prêt, provoqué par les problèmes bancaires actuels, viendra désormais compléter le resserrement rapide de la Fed à ce jour, dont les effets doivent encore toucher l'économie réelle au cours des mois et trimestres à venir.

Dave Chappell ajoute que " le point médian est resté inchangé par rapport à décembre, même si Powell a reconnu la probabilité accrue d'un taux terminal plus élevé devant le Congrès, quelques jours seulement avant la disparition de SVB ".

(AOF) - Dave Chappell, gérant senior marché obligations d'Etat chez Columbia Threadneedle Investments, livre son analyse sur la hausse des taux de la Banque centrale américaine. Selon lui, " la Fed tourne autour de l'aérodrome, se préparant à atterrir dans ce cycle de resserrement historiquement agressif. Les récentes turbulences ont perturbé ce qui semblait être une approche en douceur, suggérant initialement un vol plus long, mais la piste d'atterrissage est désormais éclairée ".

