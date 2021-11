Columbia Threadneedle finalise le rachat de BMO GAM dans la région EMOA

Nick Ring, CEO pour la région EMOA chez Columbia Threadneedle, a déclaré : " Cette acquisition d'importance stratégique nous permettra d'accélérer notre développement dans la région EMOA et consolide notre position en tant que gestionnaire d'actifs mondial de poids. Nos compétences avérées dans les principales classes d'actifs et nos solides antécédents à long terme sont ainsi renforcés par des capacités stratégiques clés grâce auxquelles nous pourrons mieux répondre aux besoins en constante évolution de nos clients ".

(AOF) - Faisant suite à l’annonce du 12 avril 2021, Columbia Threadneedle Investments, qui fait partie d’Ameriprise Financial, confirme que l’acquisition des activités de gestion d’actifs de la Banque de Montréal dans la région Europe Moyen-Orient Afrique (BMO GAM) est désormais achevée. Cette acquisition ajoute 113 milliards d'euros à l’encours sous gestion de Columbia Threadneedle, portant le total des actifs sous gestion à 617 milliards d'euros.

