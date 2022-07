Columbia Threadneedle finalise l'intégration de la marque BMO GAM

(AOF) - Columbia Threadneedle Investments a finalisé l’intégration de la marque BMO Global Asset Management (EMEA), regroupant ses produits et ses plans d'épargne, son site Internet et ses entités juridiques sous une seule enseigne. BMO GAM (EMEA) change de marque et devient Columbia Threadneedle Investments. Globalement, Columbia Threadneedle gère désormais quelque 628 milliards d’euros à travers un large éventail de stratégies actions, obligations et alternatives, ainsi qu'une gamme exhaustive de services.

Aujourd'hui, les noms de certains fonds de Columbia Threadneedle changent pour mieux correspondre à la marque et apporter plus de clarté aux clients. À partir d'aujourd'hui, tous les fonds domiciliés au Royaume-Uni portent le préfixe CT, qui remplace l'ancien préfixe BMO et Threadneedle. Tous les fonds de marque BMO domiciliés en Europe ont également été renommés avec le préfixe CT. Il est prévu que les fonds Threadneedle Luxembourg SICAV adoptent le préfixe CT à une date ultérieure.