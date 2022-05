Columbia Threadneedle élargit son offre dédiée à l'investissement responsable en France

(AOF) - Columbia Threadneedle Investments poursuit le développement de sa gamme dédiée à l'investissement responsable (IR) grâce à l’enregistrement de deux nouveaux fonds désormais accessibles aux investisseurs français : le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity et le Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Pan-European Equity (les « Fonds »). Lancés au Luxembourg en mai 2021, ils répondent à la demande croissante des investisseurs pour des fonds ayant pour objectif de générer des impacts positifs.

Les fonds Sustainable Outcomes de Columbia Threadneedle sont des stratégies d'actions concentrées (l'une mondiale, l'autre paneuropéenne) qui investissent dans des sociétés qui contribuent significativement au développement durable, affichant des indicateurs ESG de qualité ainsi que des rendements financiers élevés.

L'équipe de gestion a identifié huit thèmes (5 environnementaux et 3 sociaux), issus des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, qui portent sur les principaux besoins en matière de développement durable.

De plus, les sociétés les moins biens notées et qui sont exposées à des controverses significatives en violation avec le Global Compact sont exclues du portefeuille.

Les gérants, Pauline Grange et Dan Ison, collaborent avec les analystes de la recherche fondamentale et de l'investissement responsable de Columbia Threadneedle afin de mettre au point un portefeuille de sociétés répondant à ces thèmes et critères.