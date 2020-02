Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colruyt : rachat de 51.900 actions la semaine dernière Cercle Finance • 25/02/2020 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le groupe Colruyt annonce ce mardi avoir procédé au rachat de 51.900 actions entre le 18 et le 21 février, dans le cadre de son programme de rachat adopté en octobre. Ce rachat a été effectué pour un prix moyen de 46,20 euros, portant le montant total à un peu moins de 2,4 millions d'euros.

Valeurs associées COLRUYT Euronext Bruxelles -0.33%