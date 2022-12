Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colruyt: en plongeon après des semestriels décevants information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 13:10









(CercleFinance.com) - Colruyt plonge de plus de 16% à Bruxelles, au lendemain de la publication par le distributeur alimentaire de résultats bien en deçà des attentes de Barclays et du consensus au titre de son premier semestre 2022-23.



Le groupe belge a vu son résultat net chuter de 45,1% à 89 millions d'euros et son résultat d'exploitation (EBIT) diminuer de 41,6% à 123 millions, pour un chiffre d'affaires pourtant en croissance de 5,7% à 5,27 milliards d'euros.



Mettant en avant 'la stratégie commerciale agressive du groupe et une augmentation significative des coûts d'exploitation', Barclays juge 'difficile de voir des points positifs' dans cette publication, et réaffirme donc sa recommandation 'sous-pondérer' sur le titre.





Valeurs associées COLRUYT Euronext Bruxelles -16.30%