Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colruyt : en hausse, un analyste remonte sa cible Cercle Finance • 12/12/2019 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Colruyt avance ce jeudi de +1%, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'alléger' sur celui-ci, mais revu à la hausse sa cible. En effet, s'il note 'un premier semestre un peu au-dessus des attentes', il estime que 'la valorisation du titre reste élevée'. 'Le modèle résistant en marge du groupe et sa capacité à générer du FCF est, certes, un atout, mais il ne justifie pas, à nos yeux, l'écart de valorisation face au secteur ni face à Ahold Delhaize en particulier, société qui possède les mêmes vertus', relève le broker. Oddo BHF ajuste ainsi son objectif de cours, de 41 à 43 euros. Celui-ci représente un potentiel de baisse de l'ordre de -13%.

Valeurs associées COLRUYT Euronext Bruxelles 0.00%