Colruyt : en forte baisse, un analyste reste à Alléger

(CercleFinance.com) - Le titre est en forte baisse (-3%) à la Bourse de Bruxelles après l'annonce de ses résultats. ' Les multiples de valorisation (prime de 20% vs pairs en PE 2021e) nous conduisent à rester en Alléger ' indique Oddo. L'objectif de cours reste fixé à 46 E. Oddo estime que les résultats 2019 sont globalement en ligne avec un résultat net part du groupe ajusté en progression de 2.1%. Le bureau d'analyses indique une petite déception sur les ventes et les parts de marché. ' Nous pensions que le groupe tirerait plus partie de la période de stockage (il n'y a que 15 jours de confinement sur l'exercice 2019/20) '. Le groupe n'a pas indiqué de guidance à ce stade. ' Le groupe est traditionnellement prudent, mais les incertitudes nous semblent plus fortes que d'habitude avec l'impact du covid-19 et la crise économique à venir '.

Valeurs associées COLRUYT Euronext Bruxelles -4.49%