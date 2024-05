Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Colruyt: dans le vert sur des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Colruyt gagne près de 3% à Bruxelles, soutenu par des propos d'UBS qui initie une couverture à 'achat', avec un objectif de cours fixé à 49,5 euros, sur le titre du groupe belge de distribution alimentaire.



'La croissance résiliente de Colruyt, la poursuite de la reprise de ses marges à moyen terme et sa solide position de trésorerie laissent présager du potentiel de hausse structurel restant', avance le broker dans sa note.





Valeurs associées COLRUYT Euronext Bruxelles +3.07%