Colonial Pipeline interrompt ses activités en raison d'une maintenance imprévue de son système
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec déclaration de l'entreprise) par Shariq Khan

Colonial Pipeline, le plus grand pipeline de carburant des États-Unis, a interrompu ses opérations tôt ce jeudi pour une maintenance imprévue du système, a déclaré un porte-parole de la société.

La société prévoit de redémarrer ses activités avant midi EDT, a déclaré le porte-parole. Reuters avait précédemment rapporté que toutes les principales lignes de livraison de carburant de Colonial étaient hors service depuis environ 5 heures du matin (heure de l'Est) jeudi, selon des sources du marché.

Colonial Pipeline transporte plus de 2,5 millions de barils de carburant par jour sur son réseau de 5 500 miles qui s'étend de la côte américaine du Golfe du Mexique aux principaux centres de consommation de la côte est des États-Unis, selon son site web.

La société indique que ses pipelines assurent le transport d'environ 45 % de tout le carburant consommé sur la côte est. Par le passé, des pannes prolongées, dont une sur la principale canalisation d'essence de l'oléoduc au début de l'année, ont entraîné des pénuries de carburant dans certains endroits et provoqué une hausse des prix.

