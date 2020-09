Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colombie-D'anciens commandants des Farc demandent pardon pour les enlèvements Reuters • 15/09/2020 à 05:14









BOGOTA, 15 septembre (Reuters) - Huit anciens commandants des ex-Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) ont demandé pardon lundi pour les enlèvements commis par le groupe marxiste lors de la guerre civile, disant regretter leur grave erreur. C'est la première fois depuis la signature de l'accord de paix avec le gouvernement, en novembre 2016, qu'un groupe d'anciens commandants des rebelles, dont leur ex-chef Rodrigo Londono (connu sous le nom de guerre de "Timochenko"), demandent publiquement pardon et admettent leurs fautes. "Nous demandons publiquement pardon du fond de nos coeurs à l'ensemble de nos victimes et à leurs familles", ont-ils dit dans un communiqué. Dans le cadre de l'accord de paix, les membres démobilisés des Farc ont formé un parti politique avec le même acronyme - Force alternative révolutionnaire commune. (Luis Jaime Acosta; version française Jean Terzian)

