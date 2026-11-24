Colombie: attentat à la voiture-piégée à la veille des dix ans de l'accord de paix

Un policier se tient à côté d'un véhicule après l'explosion d'une bombe près du siège du gouvernement régional de Meta en Colombie, le 23 novembre 2026 ( AFP / Mario TORO )

L'explosion d'une voiture piégée lundi à Villavicencio dans le centre de la Colombie a causé d'importants dégâts au siège du gouvernement régional, provoquant des scènes de chaos, à la veille des dix ans de l'accord de paix avec la principale guérilla du pays.

Cet attentat, qui a fait une vingtaine de blessés selon les médias, survient au moment où le président Abelardo de la Espriella, au pouvoir depuis le 7 août, mène une offensive militaire soutenue par les États-Unis contre les groupes armés qui alimentent, grâce aux revenus de la cocaïne, la pire vague de violence qu'ait connue la Colombie depuis une décennie.

"Le narcoterrorisme est désespéré car nous le combattons avec détermination. Il cherche à nous intimider et à nous forcer à reculer", a déclaré le chef de l'Etat, un tenant de la droite dure et grand allié du président américain Donald Trump, lundi soir sur X.

La bombe a explosé peu après 21H00 (02H00 GMT) et créé un immense cratère. Aucune victime n'a été signalée pour le moment.

Le centre-ville a été privé d'électricité et l'explosion a engendré des scènes de chaos, avec des habitants courant de toutes parts dans les rues, au milieu des débris et des façades endommagées, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Johan Pérez, propriétaire d'un magasin de chapeaux, a été sonné par la déflagration survenue sur la place principale de Villavicencio.

Un homme blessé parle au téléphone portable après l'explosion d'une bombe près du siège du gouvernorat du Meta, à Villavicencio, en Colombie, le 23 novembre 2026 ( AFP / Mario TORO )

Dans son magasin, "les portes ont été enfoncées, les vitres brisées, certaines vitrines à l'intérieur ont volé en éclats", a-t-il expliqué à l'AFP d'une voix brisée, "c'est un miracle que nous soyons encore en vie".

Selon le président colombien, la bombe a visé le siège gouvernemental du département du Meta.

Les médias locaux font état d'une vingtaine de blessés, en attendant un bilan officiel des autorités.

"J'avertis les narcoterroristes responsables (...) : cet attentat ne restera pas impuni", a assuré Abelardo de la Espriella, qui a succédé en août à l'ancien président de gauche Gustavo Petro, et défend une politique de fermeté contre les groupes criminels.

"Semer la peur"

Un homme marche parmi les décombres après l'explosion d'une bombe près du siège du gouvernorat du Meta, à Villavicencio, en Colombie, le 23 novembre 2026 ( AFP / Mario TORO )

"Inacceptable et douloureux. Jusqu'où veulent-ils nous mener ? Semer la peur, c'est facile. Construire, reconstruire, voilà ce que font les courageux", a déclaré sur X la Défenseure du peuple, Iris Marin.

L'attaque de lundi soir s'est produite à la veille du dixième anniversaire de la signature de l'accord de paix entre l'État et les Farc (Forces armées révolutionnaires de Colombie), la plus puissante guérilla du continent.

Dans la zone touchée par l'attentat opère une faction dissidente de l'ancienne organisation qui a rejeté cet accord historique et se dispute aujourd'hui avec d'autres groupes les revenus issus de l'exploitation minière illégale et du trafic de drogue en Colombie, premier producteur mondial de cocaïne.

Aucun groupe n'a pour l'heure revendiqué l'attaque de Villavicencio.

Peu de temps avant l'explosion, M. de la Espriella avait vivement critiqué le coût de l'accord de paix signé le 24 novembre 2016, le qualifiant de "fausse paix".

Dans une interview accordée à l'AFP pour les dix ans de la signature, Ingrid Betancourt, visage le plus connu des enlèvements menés par les Farc, a estimé que l'accord n'avait "pas tenu ses promesses".

Des policiers colombiens tiennent des bougies allumées lors d'une veillée pour la paix à Cúcuta, en Colombie, le 23 novembre 2026 ( AFP / Schneyder Mendoza )

Il s'agit du deuxième attentat enregistré en Colombie en moins de 24 heures. Plus tôt lundi, une attaque de drone - engins couramment utilisés par les bandes criminelles contre la police et les civils - à Cucuta, ville frontalière du Venezuela, a fait trois blessés, dont un mineur.

Le pays a recensé 358 attaques de drones chargés d'explosifs entre janvier et novembre, utilisés, selon un document du ministère de la Défense consulté lundi par l'AFP.