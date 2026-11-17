Collective Mining prévoit d'investir 100 millions de dollars en Colombie en 2027, un montant qui pourrait augmenter en fonction de l'obtention des autorisations nécessaires

La société minière canadienne Collective Mining CNL.O prévoit d’investir 100 millions de dollars en Colombie en 2027 afin de faire avancer l’exploration et l’obtention des autorisations pour son projet phare dans le département central de Caldas, a déclaré mardi un dirigeant de l’entreprise, ce qui vient soutenir les efforts du gouvernement pour attirer les investissements étrangers dans le secteur minier.

Le vice-président colombien, José Manuel Restrepo, a déclaré le X que Collective pourrait investir jusqu’à 1 milliard de dollars supplémentaires d’ici 2030 si elle obtient la licence nécessaire pour le projet.