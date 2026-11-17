La société minière canadienne Collective Mining CNL.O prévoit d’investir 100 millions de dollars en Colombie en 2027 afin de faire avancer l’exploration et l’obtention des autorisations pour son projet phare dans le département central de Caldas, a déclaré mardi un dirigeant de l’entreprise, ce qui vient soutenir les efforts du gouvernement pour attirer les investissements étrangers dans le secteur minier.
Le vice-président colombien, José Manuel Restrepo, a déclaré le X que Collective pourrait investir jusqu’à 1 milliard de dollars supplémentaires d’ici 2030 si elle obtient la licence nécessaire pour le projet.
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Ari Sussman, président de Collective, a précisé que les dépenses prévues pour 2027 financeraient la poursuite de l’exploration et contribueraient à faire avancer le projet dans le processus d’obtention des autorisations
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L'actif le plus avancé de la société est le gisement Apollo, situé au sein de son projet Guayabales, détenu à 100 %, près du district minier de Marmato, dans le département de Caldas
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Collective a indiqué en septembre qu’Apollo recelait des ressources indiquées initiales de 2,58 millions d’onces d’équivalent-or et des ressources présumées de 2,83 millions d’onces d’équivalent-or, et qu’elle prévoyait de déposer une demande de permis environnemental au cours du second semestre 2027
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La société a indiqué que les premiers travaux et la construction pourraient débuter au second semestre 2029, sous réserve des études, du financement et de l'obtention des autorisations
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Cet investissement intervient alors que le gouvernement du président Abelardo De La Espriella cherche à relancer les investissements dans les secteurs minier et énergétique depuis son entrée en fonction en août
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La Colombie s'efforce de se positionner comme fournisseur de minéraux stratégiques et a intensifié ses efforts de promotion à l'international dans ce secteur, notamment en signant des accords de coopération avec les États-Unis en septembre
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