Collecte nette du Livret A de 7,39 milliards d'euros en avril

(AOF) - La Caisse des Dépôts et Consignations a annoncé que la collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire au titre du mois d'avril 2020 était positive avec 7,39 milliards d'euros pour l'ensemble des réseaux. Sur les quatre premiers mois de l'année, elle s'est élevée en cumulé à +17,30 milliards d'euros. L'encours total sur les deux produits a atteint 428,2 milliards d'euros à fin avril 2020.