Collecte impressionnante pour les obligations américaines de long terme

Les obligations d'État émises par les États-Unis avec une longue maturité ont enregistré une très forte collecte hier (mercredi 15 janvier) depuis le marché primaire, supérieure à $ 1 milliard. Il s'agit de la seconde plus importante création de nouvelles parts sur un an, la plus forte datant du 22 avril avec $ 1,466 milliard. Après plusieurs décollectes consécutives au cours de la première moitié du mois, cette hausse ramène les flux cumulés depuis le début de l'année en territoire positif, à plus de $ 200 millions. Le segment « Obligations US 20 ans et plus » regroupe 11 ETFs, exposés à 3 indices pour un total de $ 22 milliards d'actifs sous gestion.

