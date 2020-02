Collecte exceptionnelle pour les ETFs exposés aux obligations U.S. de long terme

Les titres de créance émis par le gouvernement américain ont bondi ce lundi.

Les 12 ETFs exposés aux obligations émises par le gouvernement américain avec une échéance à long terme et regroupés dans le segment « Obligations US 20 ans et plus » sur TrackInsight ont attiré près de $ 400 millions de nouveaux actifs via le marché primaire ce lundi 24 février. Les titres de créance émis par le gouvernement américain ont bondi ce lundi, et les taux se sont ainsi rapprochés de leurs niveaux les plus bas, sous la pression de l'augmentation du nombre de cas de coronavirus détectés hors de Chine. Ce segment gagnait 1,40% à la clôture du marché hier, portant la performance cumulée depuis le début de l'année à +9,66%. Il regroupe 12 ETFs pour un total de $ 25,2 milliards d'actifs sous gestion.

