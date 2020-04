Collecte continue pour les ETFs sur l'or

Les ETFs liés à l'or ont enregistré une collecte hier et sont en hausse sur l'année 2020.

Le segment dédié à l'or sur TrackInsight regroupe 61 ETFs qui suivent l'évolution quotidienne du prix de l'or. Avec la crise du coronavirus et la chute globale des marchés, ces ETFs sont plus que jamais sous les feux des projecteurs comme le montre la série impressionnante de collectes journalières depuis le début de l'année. Hier, le segment sur l'or a enregistré une collecte de $ 672 millions sur le marché primaire, portant les flux depuis le début de l'année à $ 21,3 milliards. Les ETFs sur l'or sont en hausse de plus de 11% cette année, portés par les craintes liées au coronavirus, les taux d'intérêts au plus bas, l'effondrement des prix du pétrole et le soutien des banques centrales aux économies mondiales. En 2020, les actifs sous gestions dans les ETFs liés à l'or ont bondi de 30%, à $ 155 milliards.

En savoir plus sur les ETFs répliquant les valeurs liés à l'or.