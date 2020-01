Collecte brute de 11,4 milliards d'euros en 2019 pour Primonial

(AOF) - Le groupe Primonial a enregistré une collecte brute de 11,4 milliards d'euros en 2019, contre 9,7 milliards d'euros en 2018, dont 6,6 milliards pour le compte de particuliers (+13%) et 4,8 milliards pour le compte de clients institutionnels (+23%). Au 31 décembre, la collecte de l'Assurance Vie atteint 1,3 milliard d'euros, celle de l'Asset Management OPCVM 3,9 milliards, et la collecte Immobilière s'élève à 6 milliards d'euros. Enfin, l'activité Produits Structurés enregistre une collecte de 231 millions d'euros.

Par canal de distribution, la collecte brute atteint 898 millions d'euros via les réseaux directs du groupe; l'activité intermédiée par les CGP enregistre une collecte de 2,4 milliards, et celle intermédiée par les partenaires grands-comptes et plateformes d'assurance 3,2 milliards d'euros. Enfin, la collecte auprès des Institutionnels s'élève à 4,9 milliards.

Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial, a déclaré : " l'année 2019 aura été très structurante dans la mise en œuvre du plan stratégique du groupe défini en 2017, visant à devenir l'un des leaders indépendants européens de la gestion d'actifs et de la conception de solutions innovantes. "