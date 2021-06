Colis Privé prépare son introduction en bourse

(AOF) - La société Colis Privé a annoncé aujourd'hui avoir déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financier (AMF), qui l'a approuvé, son document d'enregistrement en vue de son introduction en bourse prochaine. Aucune date ni objectif de levée de fonds se sont avancés pour l'heure, mais le spécialiste de la livraison de colis en 24-48 heures pour les acteurs du e-commerce souhaite bénéficier de son introduction pour "poursuivre une stratégie ambitieuse de croissance profitable et respectueuse de l'environnement" et s'affirmer comme la référence dans son domaine.

Créé il y a une quinzaine d'année, Colis Privé, basé près d'Aix-en-Provence, emploie plus de 550 personne et fait appel à près de 500 prestataires sous-traitants. Le groupe dispose en France d'un réseau logistique composé de 4 plateformes nationales mécanisées et de 21 agences trieuses, ce qui lui a permis, en 2020, de livrer près de 64 millions de colis. Il est passé d'un volume quotidien moyen d'environ 74 000 colis livrés en 2013 à un volume quotidien moyen de plus de 240 000 colis livrés l'an dernier.

En 2020, Colis Privé Group a réalisé un chiffre d'affaires de 233,8 millions euros, en croissance de 46% par rapport à 2019, et un EBITDA courant de 22 millions euros, en hausse de 94%. Il a enregistré sur la période 2018-2020 un taux de croissance annuel moyen du volume de colis livrés et de son chiffre d'affaires de 28%, portant sur cette même période sa marge d'EBITDA courant de 1,2% à 9,2% en 2020.

Le groupe compte parmi ses clients des noms tels qu'Alibaba, Veepee, Nespresso, H&M, Uniqlo, DHL ou encore Amazon. La firme de Jeff Bezos est par ailleurs le premier client de Colis Privé, mais aussi un actionnaire à hauteur de 9,65% ; en 2020, il représentait 38% du volume total des colis livrés par le français, contre 59% en 2018.

A l'avenir, Colis Privé entend poursuivre sa croissance rentable et ambitionne de surperformer son marché, c'est-à-dire de croître au-delà de 9% en 2021. Au premier trimestre de cette année, l'activité a d'ores et déjà connu un bond de 58% sur un an, à 64,2 millions d'euros, et un EBITDA courant de 5,9 millions euros (+118%). Une performance qui va dans le sens de son objectif de croissance annuelle de 25% en France cette année.

Le groupe a également pour ambition de réaliser une progression de son chiffre d'affaires dans l'Hexagone d'environ 25% à l'horizon 2022 et un taux annuel de croissance composé d'environ 20% pour la période 2023-2025. Il vise aussi une augmentation annuelle de 1% de sa marge d'EBITDA courant sur 2022-2025.

Enfin, Colis Privé, qui va lancer dès ce mois de juin ses activités à en Belgique, au Luxembourg et au Maroc, a pour ambition de réaliser 10% de son chiffre d'affaires à l'international à l'horizon 2025.