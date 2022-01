Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colgate-Palmolive: un outil personnalisé pour les dentistes information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 16:39









(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive a annoncé lundi la signature d'un partenariat avec le concepteur de logiciels dentaire danois 3Shape en vue de proposer un outil 'personnalisé' de blanchiment des dents.



Le service - baptisé 'Colgate Illuminator' - est basé sur un algorithme prédictif devant permettre aux dentistes de simuler les résultats de l'application de Colgate Optic White Professional, le produit de blanchiment des dents que le groupe commercialise via les cabinets dentaires.



Les dentistes pourront avoir accès à l'application via la plateforme professionnelle 3Shape Unite.





Valeurs associées COLGATE-PALMOLIV NYSE +0.11%