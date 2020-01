Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colgate-Palmolive : réalise un T4 supérieur aux attentes Cercle Finance • 31/01/2020 à 13:46









(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive publie au titre du dernier trimestre 2019 un bénéfice net de 643 millions de dollars, soit 75 cents par action, à comparer avec 606 millions et 70 cents par action pour la même période en 2018. C'est trois cents de plus que ce qui était attendu en consensus. Sur la période, les revenus s'affichent à 4 milliards de dollars, en hausse de +5,5% par rapport au T4 2018.

Valeurs associées COLGATE-PALMOLIV NYSE +0.99%