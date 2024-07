Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Colgate-Palmolive: objectifs rehaussés pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Colgate-Palmolive annonce tabler maintenant sur une croissance de son BPA ajusté (non GAAP) de 8 à 11% pour l'ensemble de 2024, et non plus une croissance 'à un chiffre moyen à élevé' comme estimé auparavant.



S'il s'attend toujours à une croissance de ses revenus annuels de 2 à 5% en données brutes, le fabricant de produits d'hygiène corporelle relève son objectif de croissance organique à entre 6 et 8% (au lieu de 5 à 7%).



Sur son deuxième trimestre, Colgate-Palmolive a engrangé un BPA ajusté en hausse de 18% à 0,91 dollar, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 4,9% à 5,06 milliards de dollars, dont une croissance organique de 9% portée à la fois par les volumes et les prix.





