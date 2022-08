Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colgate-Palmolive: le titre avance, Wells Fargo optimiste information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 17:10









(CercleFinance.com) - L'action Colgate-Palmolive signe l'une des hausses les plus notables de l'indice S&P 500 lundi à la Bourse de New York, le titre profitant d'une étude de Wells Fargo dans laquelle l'analyste se montre plus optimiste sur le géant des produits de grande consommation.



Autour de 11h00 (heure de New York), la valeur progresse de 2,6%, contre un gain de 0,3% au même instant pour le S&P.



Dans une note publiée dans la matinée, Wells Fargo explique qu'il partait jusqu'ici du principe que les marges du groupe américain se trouveraient sous pression du fait des investissements consentis pour rattraper son retard sur la concurrence.



'Cela s'est effectivement matérialisé', estime le broker, qui dit toutefois ne plus percevoir beaucoup de raisons de se montrer négatif au vu du redressement des marges anticipé pour 2023.



Wells Fargo relève en conséquence sa recommandation sur le titre de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours rehaussé de 71 à 80 dollars.





