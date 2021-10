Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colgate-Palmolive : hausse de 3% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 13:34









(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive publie un BPA ajusté en hausse de 3% à 81 cents au titre du troisième trimestre 2021, pour des revenus en progression de 6,5% à 4,41 milliards de dollars, avec une croissance de 4,5% en organique grâce à la fois à des effets volume et prix. Le fabricant de produits d'hygiène corporelle souligne que cette croissance organique a été réalisée malgré une base de comparaison défavorable, ainsi que l'impact des restrictions à la mobilité et des perturbations logistiques liées à la Covid-19. Pour 2021, il confirme viser une hausse de son BPA ajusté à la borne basse de sa fourchette-cible 'du milieu ou du haut de la plage à un chiffre' et une croissance organique des revenus dans sa fourchette long terme de 3-5%.

Valeurs associées COLGATE-PALMOLIV NYSE -0.29%