Colgate-Palmolive : hausse de 3% du BPA ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive publie au titre du deuxième trimestre un BPA ajusté en hausse de 3% à 74 cents par action, pour des revenus en progression de 1% à 3,9 milliards de dollars, mais en croissance de 5,5% en organique. Le fabricant de produits d'hygiène corporelle se refuse à proposer des objectifs financiers pour 2020, 'du fait de l'incertitude continue autour des impacts sur l'activité de la Covid-19 et de la volatilité macroéconomique associée'.

Valeurs associées COLGATE-PALMOLIV NYSE +1.02%