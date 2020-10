Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colgate-Palmolive : hausse de 11% du BPA ajusté trimestriel Cercle Finance • 30/10/2020 à 14:12









(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive publie au titre du troisième trimestre un BPA ajusté en hausse de 11% à 79 cents, dépassant ainsi le consensus, pour des revenus en progression de 5,5% à 4,15 milliards de dollars, avec une croissance de 7,5% en organique. Pour l'ensemble de 2020, le fabricant de produits d'hygiène corporelle indique anticiper une croissance de 6 ou 7% de son BPA ajusté, ainsi qu'une progression de ses revenus à un pourcentage 'dans le milieu de la plage à un chiffre'. Par ailleurs, Colgate-Palmolive fait part de la nomination de Stanley Sutula comme nouveau directeur financier (CFO), en remplacement de Henning Jakobsen, à partir du 9 novembre. Stanley Sutula occupait précédemment un poste similaire chez Pitney Bowes.

