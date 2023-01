Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colgate-Palmolive: BPA en repli de 3% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive publie au titre des trois derniers mois de 2022, un BPA ajusté en repli de 3% à 0,77 dollar, reflétant une marge brute ajustée en baisse de 2,5 points à 55,6%, pour des revenus en augmentation de 5% à 4,63 milliards (+8,5% en organique).



Le fabricant de produits d'hygiène corporelle a ainsi engrangé, sur l'ensemble de l'année écoulée, un BPA ajusté en retrait de 7% à 2,97 dollars, avec une croissance organique des revenus de 7%, dépassant ainsi sa fourchette cible à long terme qui va de 3 à 5%.



Pour 2023, Colgate-Palmolive anticipe une croissance du BPA ajusté dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre, et s'attend à ce que la croissance organique de ses revenus se situe vers la borne haute de sa fourchette cible à long terme.





