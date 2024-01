Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Colgate-Palmolive: BPA en hausse de 9% au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive a publié aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et pour l'année 2023.



Le chiffre d'affaires net a progressé de 8,5% à 19,457 milliards sur l'année 2023. Le BPA GAAP a augmenté de 30 % à 2,77 $ (contre 2,13 $ sur l'année 2022). Le BPA des activités de base a augmenté de 9 % à 3,23 $ (contre 2,97 $ en 2022).



Au 4ème trimestre 2023, le chiffre d'affaires net est en croissance de 7,0% à 4,950 milliards de dollars. Le BPA GAAP a augmenté à 0,87 $ (contre 0,01 $ au 4ème trimestre 2022). Le BPA des activités de base a progressé de 13 % à 0,87 $.



La marge bénéficiaire brute GAAP et la marge bénéficiaire brute des activités de base ont toutes deux augmenté de 400 points de base pour atteindre 59,6 %.



Le leadership de Colgate dans le domaine du dentifrice s'est maintenu avec une part de marché mondiale de 41,1 % depuis le début de l'année.

Dans le domaine des brosses à dents manuelles la part de marché mondiale s'est maintenu à 31,5 % depuis le début de l'année.



Noel Wallace, président du conseil d'administration a déclaré: ' Nous sommes heureux d'avoir terminé l'année avec un nouveau trimestre de résultats solides, notamment une croissance des ventes nettes et organiques de 7,0 %, une amélioration des performances organiques des volumes, une expansion de la marge bénéficiaire brute et opérationnelle et une croissance à deux chiffres du bénéfice par action '.





