Colgate-Palmolive : acquisition de la société Hello

(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive annonce l'acquisition de Hello, l'une des marques de soins bucco-dentaires haut de gamme qui enregistre une croissance rapide aux États-Unis, a déclaré le géant des biens de consommation.

Les produits de Hello, qui comprennent les dentifrices pour adultes et les enfants, les rinces-bouche, les brosses à dents et les fils dentaires, ont un fort attrait auprès des jeunes consommateurs, a déclaré le groupe. Ces produits sont vendus uniquement aux États-Unis.

L'acquisition sera financée par une combinaison de trésorerie et de dette et devrait être finalisée au plus tard en février 2020. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.