Colgate: consensus dépassé, prévisions 2024 relevées

(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive a annoncé vendredi un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes pour le premier trimestre et relevé dans la foulée ses objectifs de croissance pour 2024.



Le géant américain du dentifrice a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 6,2% à près de 5,1 milliards de dollars, dont une croissance organique de 9,8%, contre un consensus de 4,6 milliards.



Sa croissance a surtout été soutenue par la hausse de son activité en Amérique Latine (+25,9%) et Afrique/Eurasie (+16,2%).



Son bénéfice par action est ressorti à 0,83 dollar par action alors que les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice par action de 0,46 dollar.



Le groupe new-yorkais, qui détient les marques Colgate, Palmolive, elmex, Ajax, Soupline et Hill's, dit désormais viser une croissance organique de 5% à 7% pour l'ensemble de l'exercice, contre une précédente prévision allant de 3% à 5%.



Le titre était attendu en hausse de 1% vendredi à Wall Street dans le sillage de ces chiffres.





