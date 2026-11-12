Colette Kress, de directrice financière à DG par intérim de Nvidia

Colette Kress, la directrice financière de Nvidia. (crédit : DR / photo retouchée par IA)

Colette Kress, la directrice financière de Nvidia NVDA.O , va assurer l'intérim à la tête du géant des semi-conducteurs à la suite du départ de Jensen Huang, le directeur général.

Cette nomination intervient alors que Nvidia recherche un successeur permanent au dirigeant de 63 ans, démissionnaire à la suite d'informations selon lesquelles il aurait entretenu deux liaisons extraconjugales, dont une avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionnage au profit de Pékin.

Voici cinq faits marquants au sujet de Colette Kress :

DIRECTRICE FINANCIÈRE DEPUIS 2013

Colette Kress a rejoint Nvidia en septembre 2013 en tant que vice-présidente exécutive et directrice financière, poste qu'elle occupe depuis lors. A ce titre, elle a participé aux conférences téléphoniques trimestrielles relatives aux résultats de l'entreprise aux côtés de Jensen Huang.

Le chiffre d'affaires de Nvidia, qui s'élevait à 4,13 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal de son arrivée, a atteint 215,9 milliards au titre de 2026.

PARCOURS PROFESSIONNEL AVANT NVIDIA

Avant de rejoindre Nvidia, Colette Kress a occupé pendant huit ans divers postes financiers chez Texas Instruments, puis a travaillé chez Microsoft MSFT.O de 1997 à 2010.

Chez ce dernier, elle est devenue directrice financière de la division "Server and Tools" en 2006, où elle s'est notamment occupée de la stratégie financière et de la planification.

Elle a ensuite rejoint Cisco CSCO.O en 2010 en tant que vice-présidente senior et directrice financière de l'organisation "Business Technology and Operations Finance", où elle a supervisé la stratégie financière et le développement commercial.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

Colette Kress est titulaire d'une licence en finance de l'université d'Arizona et d'un master en administration des affaires de la Southern Methodist University, selon le rapport annuel de Nvidia déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité de réglementation et de contrôle des marchés financiers des Etats-Unis.

La nouvelle directrice générale par intérim de Nvidia a déclaré en 2024 au magazine Fortune que l'actuel géant des semi-conducteurs était la plus petite entreprise pour laquelle elle ait travaillé lorsqu'elle y a débuté.

CONDITIONS CONTRACTUELLES

Les dirigeants de Nvidia sont employés sans contrat individuel de travail, ni indemnités de départ ou protection spécifique en cas de changement de contrôle, selon la circulaire adressée aux actionnaires par le groupe. Nvidia a indiqué dans des documents déposés précédemment que bon nombre de ses concurrents proposaient de tels accords.

Selon ces documents, la rémunération de Colette Kress inclut des actions gratuites qui sont bloquées pendant une période d'acquisition effective de ces titres, notamment une attribution reçue en mars 2026 et à acquérir progressivement sur quatre ans.

FORTUNE

Forbes a classé Colette Kress au 32e rang de son palmarès 2026 des femmes américaines les plus riches ayant bâti elles-mêmes leur fortune.

Ses actions dans le fabricant de puces étaient évaluées à environ 750 millions de dollars à la clôture de mercredi, en baisse par rapport à un pic de plus d'un milliard de dollars atteint le mois dernier.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangalore, version française Benjamin Mallet)