Colby, du Pentagone, met en garde les alliés de l'Otan contre l'exclusion des entreprises américaines des contrats d'armement

Elbridge Colby, responsable des politiques au Pentagone, a mis en garde mardi les alliés européens de l'Otan contre le fait d'exclure les entreprises américaines des contrats d'armement, alors qu'ils répondent aux appels de Washington visant à renforcer leurs capacités militaires et à réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis pour la défense conventionnelle du continent.

“Nous comprenons que les populations européennes doivent bénéficier d’une augmentation des dépenses de défense. C’est tout à fait juste et raisonnable”, a déclaré M. Colby à l’issue d’une réunion au siège de l’OTAN à Bruxelles.

“Mais les entreprises américaines fabriquent les meilleurs équipements militaires au monde. Si vous voulez une Europe sûre dans le cadre de l’OTAN 3.0, vous avez besoin d’équipements tels que l’avion de chasse américain F-35.”

M. Colby a précisé que les États-Unis n’insistaient pas pour que la production soit exclusivement américaine et qu’ils étaient prêts à faciliter la collaboration entre les industries de défense, mais que cela devait s’inscrire dans le cadre d’une “relation pragmatique et équilibrée”.

Répondant à des questions sur le calendrier et l’ampleur d’un éventuel retrait des troupes américaines en Europe dans le cadre d’une révision en cours, M. Colby a déclaré qu’il gardait l’espoir que la date butoir du 1er décembre fixée pour cette révision soit respectée.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth , a annoncé en juin le lancement de cette révision de six mois.

Il n’a pas explicitement indiqué que cela pourrait entraîner des réductions parmi les 80 000 soldats américains déployés en Europe, mais a souligné l’objectif d’inciter le continent à en faire davantage tout en permettant à l’armée américaine de respecter ses engagements mondiaux.

Colby a salué les progrès réalisés par des alliés tels que l’Allemagne, les pays scandinaves, la Pologne et les Pays-Bas, tout en soulignant l’urgence pour les autres de se mettre au pas.

“Nous allons affecter nos forces armées là où les Américains en ont le plus besoin”, a-t-il déclaré, citant notamment l’hémisphère occidental et la région indo-pacifique.

“Cela ne signifie pas pour autant abandonner l’Europe. Il s’agit plutôt d’une relation différente, rééquilibrée, avec nos alliés, qui renvoie à l’OTAN 1.0, à l’époque de la Guerre froide, fondée sur la préparation militaire.”

PLUS DE CLARTÉ ATTENDUE DANS LES SEMAINES À VENIR

S’exprimant avant la réunion, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré qu’il s’attendait à plus de clarté sur l’ampleur d’un éventuel retrait américain d’ici quelques semaines.

“Nous nous attendons à des changements dans les effectifs, mais nous n’avons encore rien de concret… Cela dit, un rééquilibrage des forces conventionnelles se serait produit sous n’importe quel autre président américain, en raison d’un engagement accru dans la région indo-pacifique.”

L’Allemagne accueille environ 35 000 soldats américains, ce qui représente la plus importante présence militaire américaine en Europe. Des sources militaires européennes ont émis l’hypothèse que Washington pourrait transférer une brigade, soit quelque 5 000 soldats, depuis l’Allemagne vers l’Asie ou plus près du flanc oriental de l’OTAN, en Pologne.

La réunion du “groupe de Ramstein”, qui rassemble les soutiens militaires de l’Ukraine au siège de l’OTAN, a porté sur les moyens de fournir davantage d’armes à Kyiv à l’approche d’un hiver rigoureux, alors que la Russie intensifie ses frappes aériennes sur les infrastructures civiles.

M. Pistorius a déclaré que l’Allemagne et la Norvège financeraient un nouveau lot d’armes américaines dans le cadre du programme PURL, en mettant l’accent sur la fourniture à l’Ukraine d’un plus grand nombre de missiles PAC-2 RTX.N et PAC-3 LMT.N destinés au système de défense aérienne Patriot.

Il a estimé la contribution de Berlin à ce programme à environ 300 millions (XX millions d'euros) de dollars.

L’Allemagne s’efforce d’intégrer son missile IRIS-T aux systèmes de défense aérienne norvégiens NASAMS KOG.OL et livrera des radars supplémentaires ainsi que des munitions pour drones et avions de chasse, a-t-il précisé.

“Nous allons… une nouvelle fois faire appel au sens des responsabilités de chacun”, a souligné M. Pistorius, faisant allusion à des alliés tels que la Grèce qui disposent encore d’importants stocks de missiles Patriot.

Le soutien à l’Ukraine n’est pas une œuvre de bienfaisance, mais va au-delà de la solidarité et du soutien à un pays attaqué, a-t-il déclaré, ajoutant: “Il en va de la sécurité de l’Europe, et il s’agit d’arrêter Vladimir Poutine et de le remettre à sa place.”