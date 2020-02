Colas : vise un chiffre d'affaires en légère baisse en 2020

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 13,7 milliards d'euros en 2019, en croissance de 4% par rapport à 2018 (+5% à périmètre et changes constants et +7% hors Smac).

L'activité est en hausse de 2 % en France (+ 9 % à périmètre constant) et de 5 % à l'international (+ 1 % à périmètre et changes constants).

Le résultat opérationnel courant s'élève à 433 millions d'euros en 2019 contre 373 millions d'euros en 2018, en hausse de 60 millions d'euros, et de 88 millions d'euros hors pertes saisonnières de Miller McAsphalt.

Le résultat opérationnel s'inscrit à 405 millions d'euros contre 342 millions d'euros en 2018, en hausse de 63 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe ressort à 261 millions d'euros en 2019 contre 227 millions d'euros en 2018, en hausse de 34 millions d'euros.

Le bénéfice net de la société Colas s'est élevé à 210 millions d'euros en 2019 à comparer à 386 millions d'euros en 2018.

' Pour l'année 2020, le chiffre d'affaires est attendu en légère baisse en raison de l'impact prévisible des élections municipales en France et de l'effet de comparaison lié à la cession de Smac ' indique le groupe.