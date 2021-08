Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas : vers une acquisition en Finlande information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 11:22









(CercleFinance.com) - Colas fait part de la signature d'un protocole d'accord pour acquérir 100% des titres de Destia, acteur majeur des infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques en Finlande, avec plus de 1600 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 564 millions d'euros en 2020. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Colas de 'poursuivre son développement à l'international dans des géographies ciblées (Europe du Nord, Etats-Unis, Allemagne)', le marché nord-européen présentant selon lui de solides perspectives de croissance. Le closing de l'opération, dont les termes financiers ne sont pas précisés, devrait intervenir d'ici à la fin de l'année 2021. La transaction est soumise à l'approbation des autorités en charge du droit de la concurrence.

Valeurs associées COLAS Euronext Paris +0.74%