Colas: va déployer son service ANAIS au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 18:02

(CercleFinance.com) - Colas fait savoir que dans le cadre du contrat pluriannuel d'entretien et d'intervention autoroutier de l'Area 9 signé avec National Highways, sa filiale au Royaume-Uni déploiera le service ANAIS pendant une durée d'un an.



Cet outil digital permet une gestion optimisée et préventive des infrastructures. Il s'agira de la première fois que Colas déploie cette innovation dans un pays autre que la France et sur un réseau autoroutier.



Créé par Mobility by Colas, ANAIS sera déployé à partir du mois de juin et sera utilisé sur la totalité du réseau couvert par le contrat pluriannuel, soit une longueur totale d'environ 3 760 km d'autoroutes et de routes nationales autour de Birmingham.



Ce service peut ainsi identifier les zones potentiellement dangereuses à partir des données embarquées dans les véhicules. Leur analyse permet aux équipes du groupe Colas de proposer au gestionnaire des infrastructures des recommandations d'aménagements des zones d'alerte détectées.