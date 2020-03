Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas : suspend ses objectifs sur l'année 2020 Cercle Finance • 25/03/2020 à 18:29









(CercleFinance.com) - Le Groupe avait présenté le 20 février dernier ses perspectives pour 2020. ' Ces perspectives seront affectées par l'impact que l'épidémie de Covid-19 aura sur les activités du Groupe. Cet impact n'est pas possible de quantifier à ce jour '. En raison de ces incertitudes, le groupe Colas suspend ses objectifs jusqu'à ce que la situation se clarifie.

Valeurs associées COLAS Euronext Paris +3.42%