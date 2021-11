Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas : succès de l'expérimentation de Flowell information fournie par Cercle Finance • 08/11/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - Colas, la filiale de construction routière de Bouygues, annonce de premiers résultats positifs pour l'expérimentation de Flowell, solution de marquage au sol lumineux actif, résultats indiquant un renforcement de la sécurité des usagers. La solution, composée de dalles de LEDs encapsulées dans la chaussée et le trottoir, est installée porte de Sèvres, dans le 15ème arrondissement de Paris, sur un passage piéton dangereux, au niveau d'une bretelle d'accès au périphérique. Colas rapporte que depuis sa mise en place, 94% des véhicules cèdent le passage aux piétons (+27 points par rapport à avant l'expérimentation) et que 87% des piétons interrogés se sentent en sécurité ou plus en sécurité lors de la traversée grâce à Flowell (+28 points).

