Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Colas: signe un contrat de 83 ME à Brest information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 18:02









(CercleFinance.com) - Colas a signé avec la Société publique locale BMa pour le marché de la deuxième ligne de tramway (ligne B) et celui de la première ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) (ligne D), dans le cadre du projet ' Mon réseau grandit ' de Brest métropole.



Ce projet a pour objectif d'améliorer la mobilité quotidienne des usagers de la métropole brestoise grâce au développement d'un réseau de transports



Le montant total de ces deux contrats s'élève à 83 millions d'euros. La mise en service du projet global est prévue pour début 2026.



' Ces deux contrats témoignent de la confiance accordée au groupe Colas par Brest métropole et BMa dans le cadre de la réalisation du projet ' Mon réseau grandit ' souligne Boris Ursat, Directeur Général Territoire Ouest de Colas France.







Valeurs associées COLAS Euronext Paris 0.00%