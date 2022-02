Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas: signe un contrat de 760 ME aux Philippines information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 18:01









(CercleFinance.com) - Colas Rail a été choisi par Mitsubishi Corporation pour la conception et la construction clé en main du système ferroviaire de la première ligne souterraine du métro de Manille.



Le montant total du projet s'élève à environ 1 milliard d'euros, dont 760 millions d'euros pour Colas Rail.



Le projet porte sur la conception et la construction d'une ligne de métro en souterrain d'une longueur de 35 km et desservant 15 stations, qui reliera East Valenzuela, dans le nord de Manille, au terminal 3 de l'aéroport international Ninoy-Aquino, situé au sud de la capitale.



Colas Rail réalisera l'ingénierie et l'intégration système, les voies ferrées, la signalisation CBTC (Communication Based Train Control), la distribution d'énergie, la caténaire ainsi que les équipements du dépôt.





