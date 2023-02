Colas: résultat net pdg en hausse de 15% en 2022 information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 18:05

(CercleFinance.com) - Colas annonce un chiffre d'affaires de 15,5 MdsE au titre de 2022, en croissance de 17% vs 2021(+9% à périmètre et change constants).



Le carnet de commandes atteint 11,7 MdsE, soit +9% sur un an(+7% à change constant et hors principales acquisitions et cessions).



Colas indique que son résultat opérationnel courant ressort à 460 ME, en hausse de 20 MEpar rapport à 2021, porté par la performance du 2nd semestre, tandis que son résultat net part du groupe s'établit à 301 ME, en hausse de 15%.



Dans ce contexte, Colas confirme son objectif de 'progression du résultat opérationnel courant en 2023 par rapport à 2022', sans davantage de précisions.



'Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, le groupe Colas dispose de fondamentaux solides et continuera de bénéficier des effets positifs des plans de transformation qu'il a engagés', assure-t-il.