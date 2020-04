Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas : renonce aux objectifs sur l'exercice 2020 Cercle Finance • 02/04/2020 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration a décidé d'organiser l'Assemblée générale à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. Il a également décidé de renoncer à proposer à l'Assemblée générale mixte du 22 avril 2020 une distribution de dividendes. ' Un conseil d'administration se réunira au cours du mois d'août pour réévaluer la situation et analyser l'opportunité de proposer la distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2019 ' indique le groupe. Le 25 mars 2020, Colas a publié un communiqué de presse pour informer les marchés financiers de la suspension des objectifs annoncés lors de la publication des résultats annuels 2019. ' Le Conseil d'administration réuni le 1er avril a pris acte du fait que la crise actuelle aura un impact substantiel sur les résultats du Groupe en 2020. En conséquence, il apparaît que les objectifs 2020 du groupe Colas ne pourront pas être tenus '.

