Colas : remporte un contrat d'extension du métro de Lyon

(CercleFinance.com) - Colas annonce avoir remporté, via Colas Rail, le contrat d'extension de la ligne B du métro de Lyon attribué par le Sytral. Ce prolongement de 2,4 km, incluant la création de deux nouvelles stations, reliera la station Gare d'Oullins (terminus actuel) aux Hôpitaux Lyon Sud, situés à Saint-Genis-Laval. 'Le marché porte sur les études d'exécution, la fourniture et la pose de voies (pour métro sur pneumatiques), l'installation des appareils de voies, l'aménagement des cheminements piétons et la réalisation d'une colonne sèche', détaille Colas. Le montant du contrat s'élève à 21,5 millions d'euros.

