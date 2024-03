Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Colas: remporte un contrat auprès de SNCF Réseau information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Colas Rail annonce avoir été retenu par SNCF Réseau, aux côtés de TSO, pour réaliser le renouvellement du ballast en mode mécanisé sur les lignes à grande vitesse Atlantique Nord et Paris Sud-Est, pour un montant de 200 millions d'euros.



La durée du contrat est de quatre années fermes pour moderniser 209 km de voie, complétées par trois années optionnelles pour les 222 km restants.



Au total, 3,5 millions de tonnes de ballast seront renouvelées sur une longueur de 431 km de voie. Des opérations de consignation et réglages caténaire ainsi que de signalisation seront également réalisées.



'Nous allons ainsi contribuer à l'amélioration de la régularité et à l'augmentation de la fréquence de circulation des trains sur les voies du réseau ferroviaire français', a commenté Jean-François Milleron, Directeur Général Adjoint France Europe Colas Rail.







