Colas : remporte deux contrats en Côte d'Ivoire pour 180 ME

(CercleFinance.com) - Colas annonce que Colas Afrique a remporté deux contrats en Côte d'Ivoire pour un montant de 180 ME. Le premier (157 ME) est un contrat pour l'aménagement et le renforcement de la Route de l'Est et la construction de quatre ouvrages d'art sur le territoire ivoirien. L'autre (23 ME) concerne la réalisation de travaux de voirie et réseaux divers (VRD) dans les villes traversées. L'achèvement des travaux est prévu à l'automne 2023. Implantée depuis 1960 en Côte d'Ivoire, l'entreprise a déjà réalisé de nombreux projets routiers et de génie civil dans le pays, assure-t-elle.

