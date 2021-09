Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas : remporte deux contrats avec la RATP information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 09:48









(CercleFinance.com) - Colas a remporté deux contrats avec la RATP pour le projet de construction de l'extension du tramway T3 sur une longueur de 3,2 km entre le terminus actuel de la porte d'Asnières et la porte Dauphine. Cette extension permettra également de renforcer le maillage du réseau de transport actuel avec de nouvelles connexions au RER C et au futur prolongement du RER E à l'ouest (EOLE) ainsi qu'aux réseaux de métro et de bus. Ces deux contrats représentent un montant total de 33 millions d'euros.

Valeurs associées COLAS Euronext Paris -0.38%