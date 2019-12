Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas : remise en service d'une piste à l'aéroport Paris-Orly Cercle Finance • 03/12/2019 à 11:10









(CercleFinance.com) - Colas annonce ce mardi que le groupe ADP a remis en service la piste 3 de l'aéroport Paris-Orly, qui a été reconstruite par la filiale de Bouygues. Ce chantier a nécessité 18 semaines de travaux. 'Ce chantier revêt un caractère unique à double titre : de par sa technicité ; c'est en effet la première fois qu'une piste d'aéroport est déconstruite puis reconstruite avec 2/3 des matériaux d'origine. De par sa durée également. Le Groupe ADP s'était engagé sur 18 semaines de travaux, l'objectif est tenu et atteint grâce au travail des équipes du groupe Colas', souligne Thierry de Séverac, directeur de l'Ingénierie et de l'Aménagement du Groupe ADP.

Valeurs associées COLAS Euronext Paris -0.28%