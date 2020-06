Colas : réalise un site d ?expérimentation pour BMW

(CercleFinance.com) - Colas réalise actuellement pour le groupe BMW la construction des infrastructures routières du Centre de développement de la mobilité du futur (Future Mobility Development Center) à Sokolov, dans

l'Ouest de la république Tchèque.

Ce site d ?expérimentation sera l'un des plus grands et des plus modernes d'Europe.

Le projet consiste en la construction, la sécurisation et l'équipement d'un réseau de routes et de zones de conduite destiné à réaliser des essais et intégrant des nouvelles technologies informatiques.