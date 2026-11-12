Colas Rail choisi par le Maroc pour une ligne de LGV

Colas Rail, filiale de Bouygues, indique avoir remporté auprès de l'Office national des chemins de fer (ONCF) du Maroc un nouveau contrat d'environ 29 MEUR (comptabilisé au mois d'octobre), dans le cadre du projet de LGV Kénitra-Marrakech.

Ce marché porte sur des travaux de voie ferrée, de génie civil et de caténaire dans le secteur de Casablanca, entre la gare de Roches-Noires et le technicentre de Nouaceur. Les prestations comprendront notamment le réaménagement et la création de voies ferrées, l'installation d'équipements caténaires ainsi que les travaux de génie civil associés.

"Le Maroc est un marché stratégique pour Colas Rail. Ce nouveau contrat avec l'ONCF s'inscrit dans une relation de long terme et confirme notre engagement aux côtés du développement de la grande vitesse dans le Royaume", déclare Hervé Le Joliff, président de Colas Rail.

Déjà engagé dans la réalisation de la LGV Kénitra-Marrakech avec deux contrats remportés en janvier 2025 pour un montant total de 250 MEUR, Colas Rail renforce ainsi sa participation à ce projet d'envergure. Présent au Maroc depuis plus de 17 ans, Colas Rail s'appuie sur environ 550 collaborateurs couvrant douze métiers complémentaires.