Colas Rail (Bouygues) remporte un contrat d'environ €29 mlns au Maroc

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
PARIS, 11 novembre (Reuters) - Le Parquet national antiterroriste (PNAT) a confirmé mercredi la découverte, lors d'une perquisition au domicile de Kévin T., d'un papier de type post-it comportant les noms de quatre personnalités publiques lié à la gauche ainsi ...
Lire la suite
par Aishwarya Venugopal et Alexandra Alper Le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O se réunit pour décider s'il convient de démettre de ses fonctions le directeur général Jensen Huang, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, alors que le premier fournisseur ...
Lire la suite
En l'absence d'offre de reprise, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé jeudi la cessation d'activité de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, déjà techniquement sous le régime de liquidation judiciaire depuis juillet. ...
Lire la suite
10 novembre (Reuters) - Le taux de chômage a diminué de façon inattendue au troisième trimestre en France (Mayotte comprise), selon les données publiées mardi par l'Insee. Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer