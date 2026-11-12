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Colas Rail (Bouygues) remporte un contrat d'environ €29 mlns au Maroc
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 08:39

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Bouygues SA BOUY.PA :

  • COLAS RAIL A REMPORTÉ AUPRÈS DE L’OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER (ONCF) UN NOUVEAU CONTRAT D’ENVIRON 29 MILLIONS D’EUROS

Texte original tinyurl.com/a93fbnsx

Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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